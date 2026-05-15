Je badine avec l’amour Association Cliché Place des fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Je badine avec l’amour Association Cliché

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28 21:40:00

Date(s) :

2026-11-28

Je badine avec l’amour (parce que les hommes sont si imparfaits et si affreux).

Avec comme point de départ le film Dirty Dancing, romance culte des années 80, le chorégraphe Sylvain Riéjou revisite la figure du duo amoureux. Une exploration toute en légèreté et en profondeur des relations humaines.

Cette pièce questionne la place de la danse et plus largement du corps dans les rencontres amoureuses. Sylvain Riéjou y expose sa vision d’homme homosexuel qui a construit sa perception de l’amour et de la sensualité, grâce à des films pour le coup très hétéronormés La Boum, Dirty Dancing, Titanic, etc. Convoquant trois autres danseurs et danseuses, le chorégraphe explore différentes situations qui déjouent les clichés véhiculés par la danse. Les duos se composent indifféremment entre hommes et femmes et font varier les plaisirs. Dans un univers cinématographique pop et avec beaucoup d’humour, Sylvain Riéjou dessine une nouvelle grammaire du duo amoureux, plus ouverte et plus libre.

De cette confusion intime et universelle, il fait une matière scénique à la fois drôle, sensible et profondément humaine. La Provence

Conception et interprétation Sylvain Riéjou Avec Émilie Cornillot, Clémence Galliard, Sylvain Riéjou et Stanislas Siwiorek Contribution chorégraphique Émilie Cornillot, Julien Gallée-Ferré, Clémence Galliard, Yoann Hourcade Regard dramaturgique Jeanne Lepers Créateur sonore Emile Denize Régie son (en alternance) Jérémy Morizeau ou Thomas Carpentier Lumières et régie générale Sébastien Marc Régie lumière (en alternance) Sébastien Marc ou Damien Farelly Diffusion Bora Bora productions Photo Vincent Curutchet

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 novembre 2026 de 20h30 à 21h40. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

I joke about love (because men are so imperfect and so awful).

L’événement Je badine avec l’amour Association Cliché Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME