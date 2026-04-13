Je Choisis la French Tech X Orange : Future4Care, Campus Orange Lumière, Lyon
Je Choisis la French Tech X Orange : Future4Care, Campus Orange Lumière, Lyon mardi 28 avril 2026.
Je Choisis la French Tech X Orange : Future4Care Mardi 28 avril, 08h30 Campus Orange Lumière Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T08:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T08:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00
Startups, accélérez votre développement dans la e-santé avec Future4Care, le plus grand écosystème business d’innovation en santé numérique en Europe, né de l’alliance entre Orange, Sanofi, Generali et Capgemini.
Il contribue à développer le business des startups proposant des solutions numériques et IA appliquées à la santé.
Venez explorer les opportunités business et accompagnement e-santé de Future4Care.
Apprenez en plus sur la thèse d’investissement d’Orange Ventures et échangez avec ses équipes sur les synergies possibles avec Orange !
Rendez-vous le 28 avril, dès 08h30 au Campus Orange Lumière !
Au programme :
– 8h30 : Accueil
– 9h-9h30 : Présentation de l’écosystème Future4care
– 9h30-10h : Témoignage d’une start-up accélérée avec Kevin Carvalho, Head of strategic partnerships chez Deeplife.
– 10h : Petit déjeuner networking
– 10h-12h : Sessions de speed meetings avec
- Gil Debret, Partnership success manager – Orange Ventures
- Estelle Vitry, VC & Growth Associate – Orange Ventures
- Yannick Menel, Country Manager France – Future4Care
– 10h-12h : Visite du showroom d’Orange pour découvrir les dernières innovations technologiques, en parallèle des speed-meetings.
Campus Orange Lumière 131 avenue felix faure 69003 lyon Lyon 69003 Sans Souci Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.zohopublic.eu/frenchtechonelyonsaintetienne/form/JCLFTOrange/formperma/J_zftUvYOb-ozWHv7GsBnXp6Xv3yzWRYVJXlDQqJnI0 »}]
Événement La French Tech
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