JE DANSE, DONC JE SUIS Béziers
JE DANSE, DONC JE SUIS Béziers mardi 23 juin 2026.
Béziers
JE DANSE, DONC JE SUIS
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Pour le gala de danse, le studio Danse Christine Jean vous invite à un voyage au cœur de l’être humain.
Pour le gala de danse, le studio Danse Christine Jean vous invite à un voyage au cœur de l’être humain.
Billetterie à l’école ou sur place le jour de la représentation. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 11 41 12 41
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English :
For the dance gala, Danse Christine Jean invites you on a journey to the heart of the human being.
L’événement JE DANSE, DONC JE SUIS Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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