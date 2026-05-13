Béziers

JE DANSE, DONC JE SUIS

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Pour le gala de danse, le studio Danse Christine Jean vous invite à un voyage au cœur de l’être humain.

Pour le gala de danse, le studio Danse Christine Jean vous invite à un voyage au cœur de l’être humain.

Billetterie à l’école ou sur place le jour de la représentation. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 11 41 12 41

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English :

For the dance gala, Danse Christine Jean invites you on a journey to the heart of the human being.

L’événement JE DANSE, DONC JE SUIS Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34