Informations pratiques

Duras

Je donnerais n’importe quoi Spectacle médiévale dans le château de Duras

Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

En plein cœur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National.

Cet été, un nouveau spectacle déambulatoire inédit Je donnerais n’importe quoi , une aventure théâtrale immersive tout public, librement inspirée de l’univers de Tracassin des frères Grimm

Une création de la Compagnie PerBacco

Avec Baptiste Pourcel, Camille Dufour, Zacharie Gauthier et Maria Elena Gattuso.

Réservation en ligne. .

Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38 contact@chateau-de-duras.com

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English : Je donnerais n’importe quoi Spectacle médiévale dans le château de Duras

L’événement Je donnerais n’importe quoi Spectacle médiévale dans le château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-07-31 par ADRT47