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AGENDA · Montpellier

JE LIS AVEC BÉBÉ Montpellier

mercredi 23 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

JE LIS AVEC BÉBÉ

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-09-23 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-27

Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires.
Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer…

De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte (grands frères/sœurs bienvenus)
Sur inscription à partir du 15 du mois précédant l’atelier   .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English : JE LIS AVEC BÉBÉ

A special moment accompanied and guided by librarians.

L’événement JE LIS AVEC BÉBÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES

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