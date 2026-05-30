JE LIS AVEC BÉBÉ Montpellier
mercredi 23 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
JE LIS AVEC BÉBÉ
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-27
Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires.
Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer…
De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte (grands frères/sœurs bienvenus)
Sur inscription à partir du 15 du mois précédant l’atelier .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : JE LIS AVEC BÉBÉ
A special moment accompanied and guided by librarians.
L’événement JE LIS AVEC BÉBÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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