Je meurs de ne pas mourir Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Je meurs de ne pas mourir

Jeudi 19 novembre 2026 à partir de 19h.

Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19 2026-11-20

Sainte Thérèse d’Avila, la grande icône mystique de l’Espagne, assume son désir, son feu, sa liberté.

Et si Sainte Thérèse d’Avila revenait aujourd’hui sur terre et découvrait, stupéfaite, que sa dépouille avait été éparpillée en reliques aux quatre coins du monde ? Une fois repris ses esprits et rassemblé son corps, la voilà qui arpente l’Espagne, entre marginalité, nouvelles révélations mystiques, début de carrière dans le stand-up et la musique électro.







Le texte de Paco Bezerra résonne particulièrement aujourd’hui. Sainte Thérèse d’Avila, la grande icône mystique de l’Espagne, assume son désir, son feu, sa liberté. Elle envoie balader son père qui veut la marier et invente une forme de résurrection absolue. Comme Isis qui retrouve les bouts d’Osiris dispersés aux quatre vents et lui redonne vie, Thérèse se recrée et va littéralement chercher ses membres, son identité, dans le monde. De ce voyage initiatique elle renaîtra neuve et pionnière, recréant une possibilité de communauté humaine.





Après avoir prêté ses traits à Sarah Bernhardt et Gisèle Halimi, Estelle Meyer incarne ici une nouvelle figure flamboyante, féministe avant l’heure.



Interprétation Estelle Meyer

Mise en scène et scénographie Aurélia Lüscher .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Saint Teresa of Avila, Spain’s great mystical icon, embraces her desire, her passion, and her freedom.

L’événement Je meurs de ne pas mourir Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille