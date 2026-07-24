Informations pratiques

Fronsac

Je préfère qu’on reste amis

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-09-11 2026-09-18

“Je préfère qu’on reste amis”, c’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer.

La réponse tout faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre, et surtout pas de la bouche de Valentin, à qui ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler son amour.

Pourtant, avec cette déclaration, Claudine va découvrir qui est vraiment Valentin. Et elle n’est pas au bout de ses surprises ! Des rires, de l’amour, de l’humour, de la comédie.

Pas de doute, c’est une vraie Comédie Romantique !

Une pièce de Laurent Ruquier

Mise en scène par Pauline Joquel

Possibilité de dîner avant le spectacle à 19h à la Brasserie de la Comédie. Si toutefois, ce n’est pas possible avant, merci de se rapprocher de nous pour le prendre après le spectacle. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Je préfère qu’on reste amis

L’événement Je préfère qu’on reste amis Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais