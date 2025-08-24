Je suis dans des mondes étranges, Maison de Georges Sand, Nohant-Vic

Informations pratiques

Je suis dans des mondes étranges 1 septembre – 1 novembre Maison de Georges Sand Indre

Consulter la page informations pratiques de la Maison de Georges Sand :

https://www.maison-george-sand.fr/visiter/informations-pratiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:15:00+02:00 – 2026-09-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-11-01T10:15:00+01:00 – 2026-11-01T16:30:00+01:00

A l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la Photographie et de la commémoration du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine, le Centre des monuments nationaux a invité l’artiste photographe FLORE à investir la maison et le jardin de George Sand avec une création photographique inédite conçue spécialement pour ce site chargé d’histoire.

Au fil de plusieurs séjours menés pendant deux années de résidence, elle a arpenté Nohant, laissant au temps et à la familiarité des espaces le soin de faire émerger une relation sensible avec l’endroit.

Après neuf ans d’amour passionné, George Sand se sépare de Frédéric Chopin et entreprend de faire disparaître de Nohant toute trace de son compagnon. Paradoxalement, ce geste d’effacement a renforcé au fil du temps un sentiment d’absence qui imprègne aujourd’hui encore les lieux.

FLORE explore cette tension entre présence et absence. Plutôt que de rechercher des traces matérielles désormais disparues, elle mobilise les potentialités du médium photographique pour suggérer et évoquer cette présence fantomatique. Les images deviennent des échos visuels, des résonances silencieuses de ce qui fut et persiste de manière invisible.

Je suis dans des mondes étranges propose ainsi une immersion poétique dans l’empreinte émotionnelle laissée par deux figures liées par une relation intense, et dans la mémoire vibrante qui continue d’habiter Nohant.

Une vingtaine de grands tirages seront disséminés dans le parc et le jardin du Domaine, invitant le visiteur à une déambulation où des images évocatrices d’une vie poétique et

amicale se mêleront à la nature. Elles préparent ainsi à l’immersion dans la maison, où l’artiste offrira une présence réanimée de Frédéric Chopin.

FLORE investira les espaces intérieurs avec un ensemble de vingt-cinq oeuvres mêlant différentes techniques : tirages argentiques, tirages sur feuille d’or, tirages sur porcelaine,

soieries, tirages sur pierre lithographique, ainsi que des objets photographiques anciens, réactivés et réinterprétés pour l’occasion.

Ses oeuvres prendront place au sein de cette maison entièrement meublée et décorée, dont chaque pièce porte encore la trace de celles et ceux qui l’ont habitée. FLORE y installera ses créations comme si elle s’y était posée pour un long séjour, avec une attention délicate et un profond respect de l’esprit des lieux, veillant à en préserver l’intimité et l’âme. À la manière d’une invitée familière, elle glissera sa présence parmi les meubles, les objets et les souvenirs, en résonance douce avec la mémoire sensible de Nohant.

Ses oeuvres seront à découvrir par les visiteurs lors des visites commentées.

Maison de Georges Sand 2 Place Sainte-Anne, 36400 Nohant Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 (0)254310604 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7636a443fda71cabfa50c99540215debc71c248f5ea65dccaa01f75f8cba85d1JmltdHM9MTc3OTE0ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=362ed1fd-8415-6449-1add-c70685866574&psq=maison+georges+sand+nohant&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWFpc29uLWdlb3JnZS1zYW5kLmZyLw [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances »}] En 1767, Philippe Péarron de Serennes, ancien officier d’infanterie, gouverneur de Vierzon, achète le fief de Nohant et entreprend de faire édifier la maison de maître que nous connaissons aujourd’hui sur la base d’un ancien château médiéval.

Philippe Péarron de Serennes cède le domaine en 1793 à Marie-Aurore Dupin de Francueil (1748-1821), fille naturelle du maréchal de Saxe et grand-mère paternelle d’Amantine Aurore Lucile Dupin, que vous connaissez mieux sous le pseudonyme de George Sand. La propriété est alors constituée de 230 hectares de terres, de la maison et de plusieurs dépendances.

Au retour d’Espagne, où son père était engagé auprès des armées de Napoléon, la famille s’arrête à Nohant et Aurore, fascinée par le lieu, y vivra les plus importants moments de sa vie.

Quelques jours après leur arrivée, en 1808, son père décède brutalement d’une chute de cheval. Un événement qui bouleverse le destin d’Aurore ! Sa grand-mère souhaite prendre en charge l’éducation de sa petite fille et monnaie la transaction avec sa mère Sophie Victoire Delaborde.

Jusqu’à 13 ans, Aurore mène une vie libre, joue avec les paysans de son âge dans le jardin et le parc tout en étudiant.

De 13 à 16 ans, elle part dans un couvent à Paris et revient à Nohant en 1820 pour gérer la propriété et être au chevet de sa grand-mère malade.

Suite au décès de cette dernière en 1821, Aurore hérite du domaine et se marie huit mois plus tard avec le baron Dudevant (1795-1871) dont elle a deux enfants : Maurice (1823-1883) et Solange (1828-1899). Par le mariage, la gestion de la propriété revient au mari.

Aurore prend le nom de George Sand en 1832 avec la publication de son premier roman Indiana. Libérée de la tutelle maritale quelques années plus tard, la romancière passera l’essentiel de sa vie à Nohant où elle écrit la majeure partie d’une œuvre prolifique : romans, contes, nouvelles, pièces de théâtre, articles critiques et politiques, textes autobiographiques et correspondance.

Cette demeure est le cadre du travail d’écriture de George Sand. Elle consacre une partie de son œuvre à un combat d’évolution sociale, défendant toute sa vie les valeurs républicaines. L’écrivaine s’implique activement dans la tentative de mise en place d’un gouvernement démocratique en 1848.

Sa demeure est un lieu de rencontres et d’échanges. George Sand s’entoure de ceux qui lui sont chers, ses enfants, ses amis berrichons ou parisiens, certains d’entre eux étant des artistes majeurs : Frédéric Chopin (son compagnon durant neuf ans), Franz Liszt, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Alexandre Manceau…

Femme de son temps au destin exceptionnel, George Sand a fait de sa maison un lieu convivial et d’émulation artistique intense.

Elle meurt à Nohant en 1876 et est inhumée dans le cimetière familial qui jouxte le jardin.

À la mort de George Sand en 1876, ses petites filles sont âgées de 10 ans pour Lolo et de 8 ans pour Titite. La demeure est rapidement désertée par Maurice et sa famille.

À 30 ans, Gabrielle (Titite) s’installe à Nohant et occupe la chambre de son enfance qu’elle décore et meuble à la mode « chinoise » de l’époque. Elle meurt dans cette chambre en 1909 à l’âge de 41 ans. Aurore (Lolo), à son tour, va donc vivre à Nohant et fait sienne la chambre de sa sœur, qu’elle avait partagée avec elle durant leur enfance.

Sans descendance directe, elles ont souhaité léguer à l’État le domaine pour que perdure la mémoire de leur grand-mère, George Sand.

En 1952, l’État devient propriétaire du domaine en laissant l’usufruit à Aurore jusqu’à la fin de sa vie en septembre 1961, à l’âge canonique de 95 ans.

Nohant aujourd’hui

Le domaine de George Sand comprend la maison, des dépendances, la cour de ferme, le jardin, le parc et le cimetière.

Visiter la maison de George Sand, femme de son temps au destin exceptionnel, vous permet de découvrir les nombreuses facettes de sa personnalité. Les pièces, les objets, les meubles, sont des témoins vivants de ce riche passé.

Se promener dans le jardin et le parc de six hectares, qui n’ont presque pas changé depuis l’époque de l’écrivaine, c’est marcher dans les pas de George Sand : dès son enfance, elle y développa son imaginaire, aimait scruter la nature, y faire des expériences d’acclimatation… Il témoigne aussi de la diversité de ses intérêts et de son attachement à la nature.

« J’aime Nohant avec une sorte de tendresse comme un être qui m’a toujours été salutaire, calmant et fortifiant. »

George Sand

Lettre à Charlotte Marliani En voiture

De Châteauroux ou Montluçon : D 943.

En train

Gare de Châteauroux avec liaison bus

A l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la Photographie et de la commémoration du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine, le Centre des monuments nationaux a invité l’artiste à …

© Adrian Claret