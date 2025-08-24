Visite commentée de la maison de George Sand, Maison et jardin de George Sand, Nohant-Vic

Informations pratiques

Visite commentée de la maison de George Sand 19 et 20 septembre Maison et jardin de George Sand Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Femme de son temps au destin exceptionnel, découvrez les nombreuses facettes de sa personnalité. Les pièces, les objets, les meubles, sont des témoins vivants de ce riche passé.

Maison et jardin de George Sand 2 Place Sainte-Anne, 36400 Nohant-Vic, France Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33254310604 http://www.maison-george-sand.fr Le château est un bâtiment rectangulaire du XVIIIe siècle qui s’élève au milieu d’un parc planté. Il est accompagné de communs ou de fermes pouvant également dater du XVIIIe siècle. Les bâtiments actuels ont été construits par monsieur Pearon, seigneur de Serennes, sur les restes d’un ancien castel féodal. Mme Dupin de Francueil, fille naturelle du maréchal de Saxe, achète Nohant après avoir échappé à l’échafaud grâce au 9 Thermidor. Elle abattit les murs qui empêchaient de découvrir l’horizon au sud, fit combler les fossés, planta un bois et créa un potager. Après Aurore de Saxe, le château devient la propriété de George Sand qui y éleva, jusqu’à l’âge de 10 ans, sa petite fille. Une grande partie du décor et du mobilier est due à Aurore de Saxe. Le reste date de l’époque de George Sand. Ce décor n’a pas bougé depuis lors. La chambre où décéda l’écrivain renferme encore les objets personnels. Dans le salon, le piano est celui sur lequel jouèrent Litz et Chopin. Depuis Châteauroux, prendre D943 direction La Châtre.

Entrez dans l’intimité de l’écrivaine !

© Maison George Sand Centre des monuments nationaux (5)