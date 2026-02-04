Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand Éloge du prince noir… Ou le récit non historique d’une chevauchée Pouligny-Notre-Dame Jour 2 Nohant-Vic

Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand Éloge du prince noir… Ou le récit non historique d’une chevauchée Pouligny-Notre-Dame Jour 2

En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.

Samedi 22 août, partez le long du GR®100 sur les traces de l’histoire, dans le sillage d’Édouard de Woodstock, plus connu sous le nom du Prince Noir, figure marquante de la Guerre de Cent Ans. De Bordeaux à Poitiers, sa célèbre chevauchée traverse les terres du Boischaut, de la Champagne berrichonne et du Berry. En parcourant ces paysages, nous revisiterons cet épisode historique là où il s’est écrit. Une randonnée avec un spectacle décalé, mêlant humour, anecdotes et… peut-être quelques vérités historiques. Itinéraire en boucle de 18 km 17 .

Base de loisirs de Ligny Nohant-Vic 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 resa.randopgs@gmail.com

In Berry, in the south of the department of Indre, 3 days of thematic hiking with animations all along the route. It is possible to participate in 1, 2 or 3 days.

