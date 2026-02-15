JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Nohant-Vic

JEP 2026 visites commentées, découverte des jardins

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez gratuitement le domaine de George Sand !

Au programme visite commentée de la maison, du jardin, découverte de l’atelier de Maurice, flânerie dans le jardin avec jeu de piste pour les enfants.

Programme détaillé sur www.maison-george-sand.fr .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, discover George Sand?s estate for free!

