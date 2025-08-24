Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand Sur les pas des Maitres Sonneurs Jour 3 Chassignolles
Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand Sur les pas des Maitres Sonneurs Jour 3 Chassignolles dimanche 23 août 2026.
Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand Sur les pas des Maitres Sonneurs Jour 3
Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre
Tarif : 17 – 17 – 30 EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.
Dimanche 23 août, partez de Nohant pour une journée de randonnée accompagnée de 18 km célébrant les 150 ans de la disparition de la romancière. Tout au long de la journée le roman Les Maîtres Sonneurs de George Sand prend vie grâce aux lectures de Géraldine Gallois et aux sons de la cornemuse d’Emmanuel Tourny, pour une immersion culturelle et festive au cœur de l’univers de George Sand. 17 .
Place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 resa.randopgs@gmail.com
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English :
In Berry, in the south of the department of Indre, 3 days of thematic hiking with animations all along the route. It is possible to participate in 1, 2 or 3 days.
L’événement Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand Sur les pas des Maitres Sonneurs Jour 3 Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pays de George Sand
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