Troyes

Jean-Baptiste Guegan

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 38 – 38 – 54 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean-Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie.Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.



Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.



Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun !

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à contacter la Maison du Boulanger au 0325401555 pour effectuer une réservation sur un emplacement adapté au mieux. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Jean-Baptiste Guegan Troyes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne