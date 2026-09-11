Jean-Claude Miche (1805-1873) – Un évêque missionnaire face au défi colonial indochinois M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
jeudi 24 septembre 2026 · M128 - Missions Etrangères de Paris · Paris
Informations pratiques
Conférence autour du livre du Père Vincent Chrétienne consacré à Mgr Jean-Claude Miche. Avant l’arrivée des amiraux au XIXe siècle, la rencontre entre la France et l’Indochine fut d’abord celle des missionnaires catholiques. Premier évêque du Cambodge puis vicaire apostolique de Cochinchine, Jean-Claude Miche (1805-1873) fut un témoin des dernières persécutions contre les chrétiens au Vietnam. Torturé puis condamné à mort, il fut sauvé par le passage d’un navire de guerre français et put poursuivre secrètement son ministère près de Saïgon. Nommé évêque du Cambodge, il fut choisi pour refonder l’Église cambodgienne, abandonnée durant cinquante ans. Ses liens avec les souverains khmers le conduisirent à jouer un rôle de premier plan dans la création du protectorat français en 1863. Au cours des trente-sept années qu’il passa en Asie, monseigneur Miche rencontra les grandes figures à l’origine de la légende de l’Indochine : les rois Ang Duong et Norodom, l’amiral de La Grandière, véritable fondateur de la colonie française, le capitaine de vaisseau Doudart de Lagrée, explorateur du Mékong, ou encore Henri Mouhot qui révéla à l’Occident le temple d’Angkor Wat, l’une des merveilles du monde. Mais Jean-Claude Miche fut d’abord un apôtre de l’Évangile, dont la persévérance et le courage permirent au christianisme de s’implanter durablement en Asie face à un pouvoir souvent hostile.
A propos du conférencier :
Par Père Vincent Chrétienne : prêtre de la société des Missions Etrangères de Paris. Présent au Cambodge depuis 2017, il est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Chomnaom.
La conférence sera suivie de la signature du nouveau livre du P. Vincent Chrétienne
PROGRAMME des conférences 2026-2027
Par Père Vincent Chrétienne : prêtre de la société des Missions Etrangères de Paris. Présent au Cambodge depuis 2017, il est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Chomnaom.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T18:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00
M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris
https://missionsetrangeres.com/evenement/jean-claude-miche-1805-1873-un-eveque-missionnaire-face-au-defi-colonial-indochinois/
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