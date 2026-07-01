Jean Crouzillard et Gabriel Loire, artistes créateurs de l’église Notre Dame au Cierge, Église Notre-Dame au Cierge, Épinal

Informations pratiques

Jean Crouzillard et Gabriel Loire, artistes créateurs de l’église Notre Dame au Cierge Samedi 19 septembre, 20h30 Église Notre-Dame au Cierge Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Après les bombardements de 1944 sur les Vosges, des quartiers entiers sont quasiment rasés. C’est le cas de la rive droite d’Epinal. Jean Crouzillard et son équipe doivent reconstruire dans l’urgence. Sur le grand écran de l’église, un film réalisé par Léo Pol Jacquot retracera cette période de la vie spinalienne.

L’église Notre Dame au Cierge est le fleuron du nouveau quartier de la gare d’Epinal. Un diaporama présentant des photographies d’époque montrera la construction de l’église.

Au cœur de l’église, la grande verrière créée par le maître verrier Gabriel Loire fascine les visiteurs. La nuit permettra de l’illuminer et le grand écran d’en révéler les détails.

Henry Grillot, compositeur et petit-fils de l’architecte Jean Crouzillard proposera sa musique spécialement créée pour l’occasion.

Église Notre-Dame au Cierge 16 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est La nouvelle église Notre-Dame-au-Cierge est située dans le quartier reconstruit du Boudiou. Le chantier est dirigé par l’architecte Jean Crouzillard. La conception de l’édifice témoigne du renouveau de l’architecture religieuse depuis les années 30. Le plan forme un rectangle cantonné aux angles de quatre massifs de maçonnerie. La façade comprend deux niveaux. Un auvent de béton surplombe le portail en émail cloisonné, oeuvre de Leyritz figurant le Christ rayonnant sur le monde. L’abside est fermée par une verrière figurative. Le chevet présente deux niveaux d’élévation. Le clocher hors-oeuvre, de plan circulaire, est aménagé, dans sa partie basse, en baptistère. La couverture est une lame de béton raidie par des poutres en béton armé. L’immense verrière de la vie de la Vierge est l’oeuvre du maître-verrier Gabriel Loire. Outre le portail, Leyritz a réalisé le chemin de croix en plomb, les appliques des autels latéraux et la décoration du baptistère.

Après les bombardements de 1944 sur les Vosges, des quartiers entiers sont quasiment rasés. C’est le cas de la rive droite d’Epinal. **Jean Crouzillard** et son équipe doivent reconstruire dans Sur …

©mcf