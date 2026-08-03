JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 12:30:00

fin : 2027-04-29 13:30:00

Date(s) :

2027-04-29

Originaire du Québec, Jean-François Lapointe s’est imposé depuis plus de quarante ans sur les plus grandes scènes lyriques internationales comme l’une des figures de référence du répertoire français du Pelléas de Debussy à Hamlet de Thomas –, sans négliger Verdi, Rossini ni Mozart.

On l’entendra cette saison même dans le rôle de Merlin du Roi Arthus de Chausson ; avant cela, il sera au Capitole pour un Midi en compagnie du pianiste Franck Villard, investissant l’intimité du cadre avec l’élégance qui fait sa légende. 7 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

A native of Quebec, Jean-François Lapointe has established himself for over forty years on the world’s greatest opera stages as one of the leading figures in the French repertoire— from Debussy’s *Pelléas* to Thomas’s *Hamlet*, without neglecting Verdi, Rossini, or Mozart.

L’événement JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE