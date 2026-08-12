Jean‑François Sivadier Anton Tchekhov Ivanov Le Quartz Brest
mercredi 30 septembre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
Jean‑François Sivadier Anton Tchekhov Ivanov
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-10-01 21:40:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
Jean-François Sivadier s’empare pour la première fois de l’œuvre de Tchekhov et fait vibrer ce théâtre des âmes. Humour et mélancolie y dessinent, avec brio, le portrait d’une société qui vacille.
Première pièce de l’auteur russe, elle explore l’usure d’un homme incapable de répondre aux attentes de son entourage. Sa femme Anna, gravement malade, lui voue un amour fidèle tandis qu’il se débat dans une lassitude qu’il ne comprend plus. Autour d’eux, une petite société observe, juge et parle beaucoup, persuadée de saisir ce qui lui échappe. Grand amoureux de Tchekhov, Jean‑François Sivadier en révèle ici la tension nerveuse et la modernité intacte, avec une troupe d’interprètes remarquables, parmi lesquels Nicolas Bouchaud, Ivanov fragile et poignant.
Informations pratiques
Durée 2h40.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Jean‑François Sivadier Anton Tchekhov Ivanov Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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