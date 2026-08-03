JEAN-FRANÇOIS ZYGEL / LE POUVOIR DE LA MUSIQUE HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 29 avril 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL / LE POUVOIR DE LA MUSIQUE
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 20:00:00
fin : 2027-04-29 21:30:00
Date(s) :
2027-04-29
L’Orchestre national du Capitole invite le pianiste et improvisateur Jean-François Zygel à dialoguer en notes et en mots avec le public, vous conviant à une promenade sonore au coeur des émotions quelle musique pour rêver, pour s’amuser, pour réfléchir, pour se consoler, pour s’élever ?
Mêlant répertoire symphonique et improvisation, gai savoir et fantaisie, ce concert original nous immerge dans un univers poétique où la musique nous élève, où la musique parle… 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
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English :
The Orchestre national du Capitole invites pianist and improviser Jean-François Zygel to engage with the audience through music and words, taking you on a sonic journey into the heart of emotions: What kind of music inspires us to dream, to have fun, to reflect, to find comfort, and to soar?
L’événement JEAN-FRANÇOIS ZYGEL / LE POUVOIR DE LA MUSIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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