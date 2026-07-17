Jean-Gabriel Séruzier, Parcours d’un photographe du XXe siècle, Sheila Germain Vayssier, Gannat

Informations pratiques

Jean-Gabriel Séruzier, Parcours d’un photographe du XXe siècle 10 avril – 26 septembre 2027 Sheila Germain Vayssier Allier

Plein tarif: 5€, tarif senior: 4€, tarif étudiant: 3€, tarif moins de 15 ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T14:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-26T14:00:00+02:00 – 2027-09-26T18:00:00+02:00

Le musée municipal Yves Machelon conserve dans ses collections un fonds photographique significatif de Jean-Gabriel Séruzier (1905–1994), photographe reporter de renommée nationale dont le parcours est intimement lié à l’histoire du Bourbonnais. La valeur patrimoniale et historique de ces images a conduit l’établissement à envisager une exposition temporaire d’envergure consacrée à l’ensemble de sa carrière.

Jean-Gabriel Séruzier est né en 1905. Il entame sa carrière à 15 ans comme dessinateur et caricaturiste pour la revue Aerosport, avant de s’engager dans l’aviation à 18 ans. C’est lors d’un séjour au Maroc qu’il découvre la photographie et se forme aux techniques de prise de vue et de laboratoire, notamment la photo aérienne. Démobilisé en 1926, il intègre la rédaction d’Aerosport en tant que photographe reporter.

À partir de 1929, il rejoint le magazine Détective, propriété des frères Kessel, et s’impose rapidement comme l’une des grandes signatures du photojournalisme parisien. Il collabore également à plusieurs titres nationaux : Voilà, La Presse, France Magazine, J. Magazine, Radar, Point de vue et images du Monde. Son objectif saisit des personnalités telles que Frédel, Jean Mermoz ou Édith Piaf.

Après l’armistice de 1940, il s’installe à Lyon où il fonde les journaux Compagnons et Marche. Inquiété par la Gestapo, il gagne le sud de la France, participe à des réseaux clandestins et intègre l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée). En 1944, en qualité de correspondant de guerre rattaché au 152e régiment d’infanterie, il est le premier journaliste à entrer dans Moulins libérée. Il suit ensuite les troupes jusqu’en Allemagne et est présent lors de la chute de la poche de Royan.

Après-guerre, il couvre le procès de Nuremberg et la révolution au Guatemala. À sa retraite en 1967, il retourne à la peinture et au dessin. Il décède en 1994, laissant un fonds estimé à plus de 100 000 photographies.

L’exposition proposera un panorama chronologique et thématique de la carrière de Séruzier, articulé autour de trois grandes séquences :

– les débuts dans le photojournalisme, la presse illustrée parisienne (Détective, Voilà, Aerosport), les portraits de personnalités, la vie urbaine et sociale.

– l’engagement dans la Résistance, le rôle de correspondant de guerre, la libération de l’Allier et la campagne jusqu’en Allemagne. Ce volet bénéficiera notamment des fonds de La Contemporaine.

– les grands reportages d’après-guerre, le retour au dessin et à la peinture.

Seront présentés, sous réserve des accords de prêt :

– Tirages photographiques originaux

– Planches contacts et albums de négatifs

– Reproductions d’articles et de pages de revues

– Matériel photographique d’époque

– Dessins et peintures de Séruzier (période 1970–1980)

L’exposition sera complétée par des actions de médiations au Musée municipal Yves Machelon:

– Visites guidées pour le grand public et les scolaires

– Livret de visite

– Ateliers individuels : photographie numérique, cyanotype, balades photographiques, ateliers créatifs à partir de photographies de magazines

– Ateliers scolaires : reportage, roman-photo, « Une image, à quoi ça sert ? » (en lien avec les enseignants)

En partenariat avec le cinéma Le Chardon, une programmation cinématographique autour du photojournalisme et de la photographie de guerre sera organisée en complément de l’exposition. Des ateliers d’éducation à l’image sont également à l’étude.

Des rencontres seront organisées, notammente, une conférence de M. Jean-Marie Linsolas, directeur des Archives Départementales de l’Allier : « Jean-Gabriel Séruzier, photographe durant la Seconde Guerre mondiale ».

Sheila Germain Vayssier 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 https://ville-gannat.fr/sortir/musee-yves-machelon/

Le musée municipal Yves Machelon conserve dans ses collections un fonds photographique significatif de Jean-Gabriel Séruzier (1905–1994), photographe reporter de renommée nationale dont le parcours…

©Mairie de Gannat