Jean-Gabriel Séruzier, photographe-reporter durant la Seconde Guerre mondiale, Musée-Château Yves Machelon, Gannat

Informations pratiques

Jean-Gabriel Séruzier, photographe-reporter durant la

Seconde Guerre mondiale Samedi 19 septembre, 15h30, 17h00 Musée-Château Yves Machelon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez dans le quotidien d’un photographe-résistant de l’Allier. À travers ses clichés, revivez

l’Occupation et la Libération du département vue de l’intérieur. Une figure méconnue du photojournalisme français remise en lumière.

Musée-Château Yves Machelon 1 Place Rantian, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 https://ville-gannat.fr/sortir/musee-yves-machelon Type du château défensif du XIVe siècle, élevé sur plan carré et flanqué de quatre tours à mâchicoulis, reliées entre elles par des courtines crénelées. Primitivement, le château était hors de l’enceinte de la ville et entouré d’eau. Il est inhabitable depuis le XVIe siècle. Sur le mur est, traces de cheminée et de deux baies ogivales. Utilisé comme prison jusqu’au début du XXe siècle. Parking devant le musée.

Plongez dans le quotidien d’un photographe-résistant de l’Allier. À travers ses clichés, revivez

© Jean-Gabriel Séruzier, soldats en embuscade long voie ferrée