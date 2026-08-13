Informations pratiques

Béziers

JEAN-MARC LAMBLOT A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

38 rue Antonin Maffre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’artiste révèle la mémoire urbaine à travers ses prélèvements de traces et de signes. Découvrez les étapes de création de son travail.

Le regard de l’artiste se pose sur les traces de la ville, sur cette multitude de signes et de fragments générés par l’urbanisation. Codes, pictogrammes, lignes et formes deviennent sous son regard des matières à explorer couleurs incrustées, superpositions et empreintes se mêlent dans le bitume et sur les trottoirs.

Les marquages urbains, les plaques et regards de voirie en fonte, véritables témoins d’un passé industriel aujourd’hui silencieux, deviennent autant de fragments de mémoire. L’artiste les collecte, les prélève et les transforme pour faire émerger une autre lecture de la ville.

L’artiste dévoilera aux visiteurs les différentes étapes de création de son travail et partagera les gestes et techniques qui permettent de transformer ces traces urbaines en œuvres. .

38 rue Antonin Maffre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 72 82 63 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artist explores urban memory through her collection of traces and signs. Discover the creative process behind her work.

L’événement JEAN-MARC LAMBLOT A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34