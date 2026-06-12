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Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims

Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Villa Douce

Adresse : 9 Boulevard de la Paix

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Reims

Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Jean Nadrigny, piano

Un grand parcours pour piano, du contrepoint de Bach à la tension dramatique de Schubert.   .

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

L’événement Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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