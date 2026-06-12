Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims
Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims dimanche 5 juillet 2026.
Reims
Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales
Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Jean Nadrigny, piano
Un grand parcours pour piano, du contrepoint de Bach à la tension dramatique de Schubert. .
Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales
L’événement Jean Nadrigny, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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