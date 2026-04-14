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Jean-Paul MOTTA (eq.1 IRSD): « Interface entre la muqueuse intestinale et les biofilms microbiens en santé digestive », Salle Délégation INSERM, Toulouse

Jean-Paul MOTTA (eq.1 IRSD): « Interface entre la muqueuse intestinale et les biofilms microbiens en santé digestive », Salle Délégation INSERM, Toulouse

Jean-Paul MOTTA (eq.1 IRSD): « Interface entre la muqueuse intestinale et les biofilms microbiens en santé digestive », Salle Délégation INSERM, Toulouse mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Salle Délégation INSERM

Adresse : Casselardit

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Jean-Paul MOTTA (eq.1 IRSD): « Interface entre la muqueuse intestinale et les biofilms microbiens en santé digestive » Mercredi 22 avril, 14h30 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Mercredi 22 Avril 2026 à 14h30
En salle verte
Titre: « Interface entre la muqueuse intestinale et les biofilms microbiens en santé digestive »
Membres du jury: Jean-Marc Ghigho (Institut Pasteur, Paris), Harry Sokol (Paris), Christiane Forestier (Clermont-Ferrand), Philippe de Souto Barreto (IHU HealthAge) et Nathalie Vergnolle (IRSD).

Salle Délégation INSERM Casselardit Toulouse 31300 Casselardit Haute-Garonne Occitanie
Soutenance HDR

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