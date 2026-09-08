Jean-Philippe Toussaint présente « La Hantise », Librairie de Paris, Paris

Informations pratiques

Jean-Philippe Toussaint présente « La Hantise » Jeudi 24 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Un roman haletant et vif, des personnages dignes des grands romans d’espionnage.

Alors que le narrateur vient de perdre son père, il se retrouve, par un concours de circonstances, en possession de milliers de données qui compromettent un vaste réseau de corruption international. Au même moment, il fait la connaissance d’une certaine Yolanda Paul, dont il tombe amoureux. Ce nouvel amour lui permettra-t-il d’échapper au piège qu’on est en train de lui tendre ?

Jean-Philippe Toussaint est aussi cinéaste et photographe. Il a publié dix-neuf livres, a réalisé quatre longs métrages, et a présenté des expositions de photographies dans le monde entier.

Venez découvrir « La Hantise » publié aux Éditions de Minuit.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Mathieu Zazzo

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-jean-philippe-toussaint-1998637587827 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-jean-philippe-toussaint-presente-la-hantise-1998637587827 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirJeanPhilippeToussaint »}]

Un roman haletant et vif, des personnages dignes des grands romans d’espionnage. Alors que le narrateur vient de perdre son père, il se retrouve, par un concours de circonstances, en possessio … Rencontre-Dédicace