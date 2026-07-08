Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 19:00:00

fin : 2027-03-18 20:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Ce spectacle à lieu au Théâtre de l’Union CDN.

Cie BI-P Mickaël Phelippeau.

À partir de 8 ans

Un jeune homme fascinant par sa personnalité et sa gestuelle unique.

Cette création s’inscrit dans la lignée des portraits chorégraphiques menés depuis plusieurs années par Mickaël Phelippeau, pièces dont l’esthétique est à l’image de chaque interprète.

Dès leur première rencontre, le chorégraphe a été immédiatement sensible à la présence singulière de Jean-Romuald Fessin, à la manière dont son corps se déploie, à la fois fragile et assuré, et à l’expression silencieuse mais profonde qui émane de lui.

Durée 1h. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges

L’événement Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole