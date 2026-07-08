Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges Théâtre de l’Union Limoges
jeudi 18 mars 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 19:00:00
fin : 2027-03-18 20:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Ce spectacle à lieu au Théâtre de l’Union CDN.
Cie BI-P Mickaël Phelippeau.
À partir de 8 ans
Un jeune homme fascinant par sa personnalité et sa gestuelle unique.
Cette création s’inscrit dans la lignée des portraits chorégraphiques menés depuis plusieurs années par Mickaël Phelippeau, pièces dont l’esthétique est à l’image de chaque interprète.
Dès leur première rencontre, le chorégraphe a été immédiatement sensible à la présence singulière de Jean-Romuald Fessin, à la manière dont son corps se déploie, à la fois fragile et assuré, et à l’expression silencieuse mais profonde qui émane de lui.
Durée 1h. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges
L’événement Jean-Romuald, un graçon de son âge Festival Pouce ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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