Jean-Romuald, Un Graçon de son âge Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
jeudi 18 mars 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Jean-Romuald, Un Graçon de son âge Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 14:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-18 2027-03-19
Durée 1h
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE DE MICKAËL PHELIPPEAU
Mickaël Phelippeau crée depuis plusieurs années des portraits chorégraphiques à partir de rencontres, humaines et artistiques, de hasard ou provoquées, qui l’inspirent. Après Pour Ethan, Avec Anastasia, Juste Heddy et Lou, il ouvre une nouvelle page avec ce portrait dansé porté par Jean-Romuald Fessin, jeune artiste d’origine réunionnaise. Comme un défi renouvelé, un album qui se déploie au fur et à mesure et dévoile des personnalités attachantes, remuantes, singulières et courageuses qui ne rentrent pas forcément dans la norme physique de la danse et c’est tant mieux.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Jean-Romuald, Un Graçon de son âge Théâtre de l’Union
L’événement Jean-Romuald, Un Graçon de son âge Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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