Jeanfi Janssens Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Jeanfi Janssens

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

2026-10-03

Le steward le plus populaire de France revient avec un one-man-show et des anecdotes inédites. Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences en vue et rires garantis !

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

France’s most popular steward returns with a one-man show and a host of new anecdotes. A clash of worlds, a clash of cultures, turbulence and laughter guaranteed!

