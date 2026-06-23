Jeanne Cherhal Roubaix

Roubaix

Jeanne Cherhal

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10 21:45:00

Date(s) :

2026-11-10

Un autoportrait lumineux et intime où l’écriture et le piano subliment son univers poétique.

Dans une scénographie sobre qui met l’interprétation au premier plan, elle mêle ses titres inédits à ses classiques incontournables (_Canicule, La Vie est trop courte, Jean_…). Au piano ou à la guitare, on retrouve sa signature unique humour tendre, confidences sincères et mélodies enveloppantes.

Que vous soyez fan de longue date ou nouveau venu, ce concert promet une parenthèse émouvante et un véritable moment de partage avec une artiste plus rayonnante que jamais.

Un autoportrait lumineux et intime où l’écriture et le piano subliment son univers poétique.

Dans une scénographie sobre qui met l’interprétation au premier plan, elle mêle ses titres inédits à ses classiques incontournables (_Canicule, La Vie est trop courte, Jean_…). Au piano ou à la guitare, on retrouve sa signature unique humour tendre, confidences sincères et mélodies enveloppantes.

Que vous soyez fan de longue date ou nouveau venu, ce concert promet une parenthèse émouvante et un véritable moment de partage avec une artiste plus rayonnante que jamais. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A luminous and intimate self-portrait in which her lyrics and piano playing elevate her poetic world.

In a minimalist setting that puts the performance front and center, she blends her original songs with her timeless classics (_Canicule, La Vie est trop courte, Jean_…). Whether at the piano or on the guitar, her unique signature shines through: tender humor, heartfelt confessions, and enveloping melodies.

Whether you’re a longtime fan or a newcomer, this concert promises a moving interlude and a truly shared moment with an artist who is more radiant than ever.

L’événement Jeanne Cherhal Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme