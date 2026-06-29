Jeanne Lee par Äulne en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Jeanne Lee par Äulne en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 10 octobre 2026.
Jeanne Lee est une chanteuse ayant marqué l’histoire du jazz par ses réinterprétations uniques, profondes et sensibles de standards, mais aussi par son approche unique et libre du jazz vocal.
Dans sa discographie, ses albums enregistrés avec le pianiste Mal Waldron, The Newest Sound Around (1961), et Free Standards (1966), mais également l’extraordinaire « Conspiracy » (1974) et « Natural Affinities » (1992) avec Dave Holland sont des pépites à redécouvrir absolument.
La chanteuse, comédienne et improvisatrice Äulne, active dans le jazz et les musiques improvisées, lui rend hommage avec un trio magnifiquement ciselé, où l’émotion et la joie de l’improvisation dominent.
Line-up : Diane Delaune : voix ; Gary Brunton : contrebasse ; Laurent Epstein : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz vocal — Äulne, chanteuse et improvisatrice, rend hommage à Jeanne Lee, pionnière du jazz, avec une interprétation unique de ses standards inoubliables.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 09 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 26€ à 29€
Tarif sur place : 29€ à 32€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00;2026-10-09T21:30:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/jeanne-lee-par-aulne contact@38riv.com
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