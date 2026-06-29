Jeanne Lee par Äulne en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 10 octobre 2026.

Jeanne Lee est une chanteuse ayant marqué l’histoire du jazz par ses réinterprétations uniques, profondes et sensibles de standards, mais aussi par son approche unique et libre du jazz vocal.

Dans sa discographie, ses albums enregistrés avec le pianiste Mal Waldron, The Newest Sound Around (1961), et Free Standards (1966), mais également l’extraordinaire « Conspiracy » (1974) et « Natural Affinities » (1992) avec Dave Holland sont des pépites à redécouvrir absolument.

La chanteuse, comédienne et improvisatrice Äulne, active dans le jazz et les musiques improvisées, lui rend hommage avec un trio magnifiquement ciselé, où l’émotion et la joie de l’improvisation dominent.

Line-up : Diane Delaune : voix ; Gary Brunton : contrebasse ; Laurent Epstein : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — Äulne, chanteuse et improvisatrice, rend hommage à Jeanne Lee, pionnière du jazz, avec une interprétation unique de ses standards inoubliables.

Le vendredi 09 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 09 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 26€ à 29€

Tarif sur place : 29€ à 32€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00;2026-10-09T21:30:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/jeanne-lee-par-aulne contact@38riv.com



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