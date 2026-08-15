Jeanne Malivel une artiste avant-gardiste à redécouvrir Espace Kenere Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Jeanne Malivel une artiste avant-gardiste à redécouvrir

Espace Kenere 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Une exposition conçue en partenariat avec l’Association Jeanne Malivel.

Venez découvrir l’œuvre plurielle de cette artiste pionnière. Jeanne Malivel a participé au renouveau de l’art breton dans la première moitié du XXe siècle en fondant le mouvement Ar Seiz Breur. Malgré sa courte vie (1895-1926), l’artiste a œuvré dans de très nombreux domaines : gravure sur bois, mobilier, vitrail, textile, céramique, peinture, etc. Le temps d’une décennie Jeanne Malivel laisse en héritage une production aussi puissante que foisonnante. A la suite des expositions de Loudéac, Saint-Thélo et Uzel, de nombreuses pièces de collectionneurs seront à la médiathèque de Pontivy.

Rendez-vous samedi 07 octobre à partir de 14 H pour le vernissage de l’exposition en compagnie de l’association Jeanne Malivel.

En parallèle, des artistes en herbe vous présenteront leurs créations inspirées des techniques et des motifs de Jeanne Malivel les élèves de CP de l’école Saint-Joseph Le Château et les élèves de CM Classe en architecture de l’école Jules Ferry. .

Espace Kenere 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Jeanne Malivel une artiste avant-gardiste à redécouvrir Pontivy a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté