Jeff Vinolo Trio / Par ici… Ici c’est Paris Le Son de la Terre PARIS 05

Jeff Vinolo se glisse avec humilité dans les pas de ses glorieux aînés, Nougaro, Legrand, Salvador… Amoureux de la langue française, des belles harmonies et mélodies jazz, avec son complice et ami François Méchali, immense contrebassiste de jazz, ils nous offrent des compositions où résonne le vitrail de la vie.

Une défense de la chanson française assumée sur une poésie délicate et des mélodies aux influences jazz et classique. Accompagné par Mathieu Bélis, pianiste passé par la Bill Evans Academy, créateur du Yeliz Trio. C’est dans une atmosphère chaloupée dans des envolées élégiaques qu’il habille les compositions du Trio.

Régulièrement programmé sur la scène jazz, ils reviennent pour la rentrée début septembre au Son de la Terre, présenter leur nouveau spectacle : PAR ICI … ICI C’EST PARIS !

François Méchali : Contrebasse

Mathieu Bélis : Piano

Jeff Vinolo : Vocal

Des musiciens talentueux, des textes délicats, une musique à l’esthétique jazz qui dépote !

Le jeudi 03 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



