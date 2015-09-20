Informations pratiques

Guebwiller

JEP 2026 Concert autour de Weckerlin

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Par l’École de musique de Guebwiller piano à quatre mains, Laendler, Pavane et découverte de l’opérette de salon La laitière de Trianon, avec un avant-propos de Paul-Philippe Meyer.

Avec un avant-propos de Paul-Philippe Meyer musicologue, l’École de musique de Guebwiller propose une première partie à quatre mains pour écouter un Laendler et une Pavane, puis une deuxième partie pour découvrir une Opérette de Salon en un acte, La laitière de Trianon.

Dimanche 20 septembre à 15h

RDV au château de la Neuenbourg

Gratuit

Durée 1h30

Sur inscription 03 89 62 56 22 ou patrimoine@cc-guebwiller 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

By the Guebwiller School of Music: piano for four hands, Laendler, Pavane, and an introduction to the salon operetta *La laitière de Trianon*, with a foreword by Paul-Philippe Meyer.

L’événement JEP 2026 Concert autour de Weckerlin Guebwiller a été mis à jour le 2026-08-28 par ComcomGuebwiller