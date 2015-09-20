JEP 2026 Concert autour de Weckerlin Guebwiller
dimanche 20 septembre 2026 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
JEP 2026 Concert autour de Weckerlin
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Par l’École de musique de Guebwiller piano à quatre mains, Laendler, Pavane et découverte de l’opérette de salon La laitière de Trianon, avec un avant-propos de Paul-Philippe Meyer.
Avec un avant-propos de Paul-Philippe Meyer musicologue, l’École de musique de Guebwiller propose une première partie à quatre mains pour écouter un Laendler et une Pavane, puis une deuxième partie pour découvrir une Opérette de Salon en un acte, La laitière de Trianon.
Dimanche 20 septembre à 15h
RDV au château de la Neuenbourg
Gratuit
Durée 1h30
Sur inscription 03 89 62 56 22 ou patrimoine@cc-guebwiller 0 .
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the Guebwiller School of Music: piano for four hands, Laendler, Pavane, and an introduction to the salon operetta *La laitière de Trianon*, with a foreword by Paul-Philippe Meyer.
L’événement JEP 2026 Concert autour de Weckerlin Guebwiller a été mis à jour le 2026-08-28 par ComcomGuebwiller
À voir aussi à Guebwiller (Haut-Rhin)
- Sciné-Fi Festival Guebwiller 11 septembre 2026
- Cours de musique Voix et Route Romane Guebwiller 13 septembre 2026
- Concert Voix et Route Romane Guebwiller 13 septembre 2026
- Exposition Pierre, Feuille, Litho, Une aventure technique et artistique Guebwiller 17 septembre 2026
- Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller 19 septembre 2026