JEP 2026 Conférence Restauration des Masques Japonais du Musée Musée des Beaux-Arts Auditorium Musée des beaux-arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Conférence Restauration des Masques Japonais du Musée Musée des Beaux-Arts

Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La restauration des masques japonais du Musée des Beaux-arts de Nancy un partenariat d’échanges scientifiques franco-japonais inédit en France.

Retour sur les enjeux, étapes et résultats de la restauration des masques japonais du musée, à travers les témoignages des principaux acteurs de cet ambitieux projet. Jusqu’en mars 2027, ils sont pour la première fois présentés intégralement, dans l’exposition-dossier Charles Cartier-Bresson et les arts du collectionneur au dessinateur .

Accès sans réservation, dans la limite des places disponibles.Tout public

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Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

The Restoration of Japanese Masks at the Nancy Museum of Fine Arts: A Franco-Japanese Scientific Exchange Partnership Unprecedented in France.

A look back at the challenges, stages, and results of the restoration of the museum’s Japanese masks, through the accounts of the key players in this ambitious project. Through March 2027, they are on display in their entirety for the first time in the special exhibition “Charles Cartier-Bresson and the Arts: From Collector to Illustrator.”

Admission is free without reservation, subject to availability.

L’événement JEP 2026 Conférence Restauration des Masques Japonais du Musée Musée des Beaux-Arts Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY