JEP 2026 Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Départ de l’Office de Tourisme Parcours d’environ 4 km Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Départ de l'Office de Tourisme Parcours d'environ 4 km · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco
Départ de l’Office de Tourisme Parcours d’environ 4 km 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée par Fabienne Gelin, responsable des Fonds patrimoniaux de Vichy, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy .
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Départ de l’Office de Tourisme Parcours d’environ 4 km 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes fonds.patrimoniaux@ville-vichy.fr
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English :
Guided tour by Fabienne Gelin, head of the Vichy Heritage Collections and curator of the exhibition Francis Chigot in Vichy.
L’événement JEP 2026 Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
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