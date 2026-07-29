JEP 2026 Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Départ de l’Office de Tourisme Parcours d’environ 4 km Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Départ de l'Office de Tourisme Parcours d'environ 4 km · Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco

Départ de l’Office de Tourisme Parcours d’environ 4 km 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée par Fabienne Gelin, responsable des Fonds patrimoniaux de Vichy, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy .

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Départ de l’Office de Tourisme Parcours d’environ 4 km 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes fonds.patrimoniaux@ville-vichy.fr

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English :

Guided tour by Fabienne Gelin, head of the Vichy Heritage Collections and curator of the exhibition Francis Chigot in Vichy.

L’événement JEP 2026 Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations