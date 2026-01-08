Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy
Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme
Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-13 12:30:00
2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06
Depuis les bains chauds appréciés des Romains, jusqu’à l’invention du concept de wellness , en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy a connu bien des empires !
Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
From the hot baths enjoyed by the Romans, to the invention of the wellness concept, via mass medical thermalism, Vichy has seen many empires!
