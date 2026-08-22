Informations pratiques

Lavaveix-les-Mines

JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour en savoir plus sur l’époque minière de Lavaveix, venez écouter les témoignages d’anciens mineurs, rassemblés dans un court-métrage documentaire de 30 minutes.

Limité à 50 places. Gratuit. .

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 02 accueil@lesateliersdelamine.tl

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English : JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée

L’événement JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine