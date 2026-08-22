JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée Lavaveix-les-Mines
samedi 19 septembre 2026 · Lavaveix-les-Mines
Informations pratiques
Lavaveix-les-Mines
JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée
2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour en savoir plus sur l’époque minière de Lavaveix, venez écouter les témoignages d’anciens mineurs, rassemblés dans un court-métrage documentaire de 30 minutes.
Limité à 50 places. Gratuit. .
2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 02 accueil@lesateliersdelamine.tl
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English : JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée
L’événement JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Lavaveix-les-Mines (Creuse)
- Visite guidée – patrimoine minier : « là, il y avait… », Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines 19 septembre 2026
- Atelier écriture sur l’époque minière de Lavaveix-les-Mines, Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines 19 septembre 2026
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