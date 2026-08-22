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JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée Lavaveix-les-Mines

samedi 19 septembre 2026 · Lavaveix-les-Mines

JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Allée de la mine
Ville
23150 Lavaveix-les-Mines
Département
Creuse
Tarif

Lavaveix-les-Mines

JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Pour en savoir plus sur l’époque minière de Lavaveix, venez écouter les témoignages d’anciens mineurs, rassemblés dans un court-métrage documentaire de 30 minutes.
Limité à 50 places. Gratuit.   .

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 02  accueil@lesateliersdelamine.tl

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English : JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée

L’événement JEP 2026 Diffusion du film La Mine oubliée Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine

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