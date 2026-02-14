JEP 2026 Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse Gare de Montluçon Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Montluçon · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse
Gare de Montluçon Avenue Marx Dormoy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’AAATV Montluçon Auvergne organise une excursion en autorail à la découverte de Busseau-sur-Creuse et de son viaduc, avec l’association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine. OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LUNDI 15 JUIN 2026.
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Gare de Montluçon Avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
AAATV Montluçon Auvergne organizes a rail excursion to discover Busseau-sur-Creuse and its viaduct, with the association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine. TICKET OFFICE OPENS ON MONDAY, JUNE 15, 2026.
L’événement JEP 2026 Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse Montluçon a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme
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