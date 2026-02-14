JEP 2026 Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse Gare de Montluçon Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse

Gare de Montluçon Avenue Marx Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’AAATV Montluçon Auvergne organise une excursion en autorail à la découverte de Busseau-sur-Creuse et de son viaduc, avec l’association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine. OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LUNDI 15 JUIN 2026.

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Gare de Montluçon Avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

AAATV Montluçon Auvergne organizes a rail excursion to discover Busseau-sur-Creuse and its viaduct, with the association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine. TICKET OFFICE OPENS ON MONDAY, JUNE 15, 2026.

L’événement JEP 2026 Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse Montluçon a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme