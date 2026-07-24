JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visite libre Felletin
samedi 19 septembre 2026 · Felletin
Informations pratiques
Felletin
JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visite libre
13 Rue du Château Felletin Creuse
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’exposition Les femmes dans la tapisserie met à l’honneur les femmes en tant qu’artistes, lissières, mais aussi comme figures symboliques à travers leurs représentations dans l’art tissé.
Tapisseries anciennes, modernes et contemporaines se côtoient, offrant un véritable voyage dans le temps et invitant à explorer l’évolution du regard porté sur les femmes au fil des siècles.
L’exposition propose également une immersion dans l’évolution des techniques de tissage grâce à des pièces expérimentales et innovantes. Le fil, le bois et la céramique s’y associent harmonieusement, tandis que la tapisserie se déploie en trois dimensions et se rapproche parfois de l’art sculpté.
Informations
Tarif 1€. Gratuit pour les -18ans. Sans réservation. .
13 Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60
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English : JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visite libre
L’événement JEP 2026 Exposition Les femmes dans la tapisserie visite libre Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
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