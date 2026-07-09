JEP 2026 : Femmes en or dans le quartier de la Chapelle Porte de la Chapelle (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

samedi 19 septembre 2026 · Porte de la Chapelle (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

Informations pratiques

Les Femmes en or, créées pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 ont été installées rue de la Chapelle. Elles témoignent d’une volonté de rendre visible l’histoire des femmes dans l’espace public et nous rappellent cet évènement exceptionnel.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir les femmes en or de la porte de la Chapelle !

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00

Porte de la Chapelle (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Porte de la Chapelle 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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