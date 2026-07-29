JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy Cimetière Vichy
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy
Cimetière 17 rue des Bartins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée du cimetière de Vichy. Derrière chaque croix ou chapelle, et au détour de chaque allée se cachent des destins ordinaires ou extraordinaires qui ont façonné la mémoire collective de Vichy…
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Cimetière 17 rue des Bartins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 43 69 01
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English :
Guided tour of the Vichy Cemetery. Behind every cross or chapel, and around every corner of the paths, lie ordinary or extraordinary lives that have shaped Vichy’s collective memory.
L’événement JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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