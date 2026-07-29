JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy Cimetière Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy

Cimetière 17 rue des Bartins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du cimetière de Vichy. Derrière chaque croix ou chapelle, et au détour de chaque allée se cachent des destins ordinaires ou extraordinaires qui ont façonné la mémoire collective de Vichy…

.

Cimetière 17 rue des Bartins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 43 69 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the Vichy Cemetery. Behind every cross or chapel, and around every corner of the paths, lie ordinary or extraordinary lives that have shaped Vichy’s collective memory.

L’événement JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations