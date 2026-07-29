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AGENDA · Vichy

JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy Cimetière Vichy

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cimetière
Adresse
17 rue des Bartins
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy

Cimetière 17 rue des Bartins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée du cimetière de Vichy. Derrière chaque croix ou chapelle, et au détour de chaque allée se cachent des destins ordinaires ou extraordinaires qui ont façonné la mémoire collective de Vichy…
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Cimetière 17 rue des Bartins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 43 69 01 

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English :

Guided tour of the Vichy Cemetery. Behind every cross or chapel, and around every corner of the paths, lie ordinary or extraordinary lives that have shaped Vichy’s collective memory.

L’événement JEP 2026 In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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