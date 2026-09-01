JEP 2026 LA PHOTOGRAPHIE MÉMOIRE DU PASSÉ Rieux-Minervois
dimanche 20 septembre 2026 · Rieux-Minervois
Informations pratiques
Rieux-Minervois
JEP 2026 LA PHOTOGRAPHIE MÉMOIRE DU PASSÉ
5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Point d’Information Touristique de Rieux-Minervois vous propose
-Exposition de photos anciennes
Venez découvrir une exposition consacrée à des photographies anciennes, témoins du patrimoine, de la vie locale et des souvenirs d’autrefois.
-Visites accompagnées de l’église
Des visites accompagnées sont proposées au cours de la journée, permettant de découvrir l’église et son patrimoine dans un cadre commenté.
– À 17h00 tirage de la tombola
La journée se clôturera par le tirage de la tombola, un moment convivial qui viendra terminer ces trois jours de découverte et de partage.
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5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 13 98
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English :
For the 2026 European Heritage Days, the Rieux-Minervois Tourist Information Center invites you to:
-An exhibition of old photographs
Come discover an exhibition featuring old photographs that capture the town’s heritage, local life, and memories of days gone by.
-Guided tours of the church
Guided tours will be offered throughout the day, allowing visitors to explore the church and its heritage with commentary.
– 5:00 p.m.: Raffle drawing
The day will conclude with the raffle drawing, a festive occasion that will bring these three days of discovery and sharing to a close.
L’événement JEP 2026 LA PHOTOGRAPHIE MÉMOIRE DU PASSÉ Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-08-24 par
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