Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Le garage rétro-éphémère d’EBAVA Cusset

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’univers du patrimoine routier avec l’EBAVA ! Rencontrez ces passionnés au cœur d’un authentique garage d’époque reconstitué. Objets vintage, mécaniques d’exception et baptêmes en voiture ancienne vous y attendent.

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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Dive into the world of automotive heritage with EBAVA! Meet these enthusiasts in the heart of an authentically recreated vintage garage. Vintage items, exceptional cars, and test drives in classic cars await you there.

L’événement JEP 2026 Le garage rétro-éphémère d’EBAVA Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations