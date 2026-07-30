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AGENDA · Vichy

JEP 2026 Les Eternelles Visite guidée du cimetière de Vichy Cimetière Vichy

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Cimetière
Adresse
17 rue des Bartins
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 Les Eternelles Visite guidée du cimetière de Vichy

Cimetière 17 rue des Bartins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Partez à la rencontre de femmes éternellement inspirantes et remarquables…
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Cimetière 17 rue des Bartins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 43 69 01 

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English :

Meet eternally inspiring and remarkable women?

L’événement JEP 2026 Les Eternelles Visite guidée du cimetière de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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