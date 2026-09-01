UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cusset

JEP 2026 Les Journées de la Fleur Française , un patrimoine floral à découvrir Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue des Fossés de la Tour prisonnière
Adresse
La Tour Prisonnière et les Souterrains
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

JEP 2026 Les Journées de la Fleur Française , un patrimoine floral à découvrir

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées de la Fleur Française, rencontrez la fleuriste Aurélie Fradin ! Au programme et pour honorer la floriculture locale et l’artisanat ateliers d’art floral et conférence.
  .

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84  contact@margueriteetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Come meet florist Aur%E9lie Fradin during the Journ%E9es de la Fleur Fran%E7aise! The program—designed to celebrate local floriculture and craftsmanship—includes floral art workshops and a lecture.

L’événement JEP 2026 Les Journées de la Fleur Française , un patrimoine floral à découvrir Cusset a été mis à jour le 2026-09-01 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)