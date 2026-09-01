JEP 2026 Les Journées de la Fleur Française , un patrimoine floral à découvrir Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Les Journées de la Fleur Française , un patrimoine floral à découvrir

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées de la Fleur Française, rencontrez la fleuriste Aurélie Fradin ! Au programme et pour honorer la floriculture locale et l’artisanat ateliers d’art floral et conférence.

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

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English :

%C0 Come meet florist Aur%E9lie Fradin during the Journ%E9es de la Fleur Fran%E7aise! The program—designed to celebrate local floriculture and craftsmanship—includes floral art workshops and a lecture.

L’événement JEP 2026 Les Journées de la Fleur Française , un patrimoine floral à découvrir Cusset a été mis à jour le 2026-09-01 par Vichy Destinations