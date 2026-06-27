Informations pratiques

Chartres

JEP 2026 maison Picassiette

22 Rue du Repos Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez gratuitement la maison Picassiette ! Entrez dans l’univers foisonnant de Raymond Isidore, où mosaïques, couleurs et imagination ont transformé une simple maison en une œuvre d’art unique.

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, la maison Picassiette vous ouvre ses portes pour une découverte en toute liberté. Ici, chaque fragment raconte l’histoire d’un homme hors du commun Raymond Isidore, qui consacra une grande partie de sa vie à recouvrir sa maison de mosaïques et à façonner un véritable monde à son image. Au fil de votre découverte, observez les détails de cette création foisonnante et laissez-vous surprendre par l’imagination de son créateur. Dans le jardin, une exposition consacrée au photographe Robert Doisneau apporte un autre regard sur ce lieu emblématique et propose une lecture sensible et poétique de l’univers de Picassiette. 0 .

22 Rue du Repos Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 10 78

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English :

%C0 During European Heritage Days, come explore the Maison Picassiette for free! Step into the vibrant world of Raymond Isidore, where mosaics, colors, and imagination have transformed a simple house into a one-of-a-kind work of art.

L’événement JEP 2026 maison Picassiette Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHARTRES