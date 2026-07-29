JEP 2026 Mémoires de guerre au cimetière Cimetière Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Mémoires de guerre au cimetière
Cimetière 17 rue des Bartins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la rencontre d’hommes et de femmes dont le destin est lié aux grands conflits contemporains… Visite libre via smartphone avec QR code affiché à l’entrée du cimetière
.
Cimetière 17 rue des Bartins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 43 69 01
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English :
Come meet men and women whose fates are intertwined with major contemporary conflicts. Self-guided tour via smartphone using the QR code posted at the cemetery entrance.
L’événement JEP 2026 Mémoires de guerre au cimetière Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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