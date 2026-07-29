JEP 2026 Mémoires de guerre au cimetière Cimetière Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 Mémoires de guerre au cimetière

Cimetière 17 rue des Bartins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la rencontre d’hommes et de femmes dont le destin est lié aux grands conflits contemporains… Visite libre via smartphone avec QR code affiché à l’entrée du cimetière

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Cimetière 17 rue des Bartins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 43 69 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet men and women whose fates are intertwined with major contemporary conflicts. Self-guided tour via smartphone using the QR code posted at the cemetery entrance.

L’événement JEP 2026 Mémoires de guerre au cimetière Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations