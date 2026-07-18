JEP 2026 Murder Party du Tribunal Judiciaire de Cusset Qui a tué le Juge Pourçain ? Tribunal Judiciaire de Cusset Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal Judiciaire de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 Murder Party du Tribunal Judiciaire de Cusset Qui a tué le Juge Pourçain ?
Tribunal Judiciaire de Cusset Avenue du Drapeau Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur des années 70. Le corps du terrible juge Vincent Pourçain a été retrouvé au tribunal. Votre mission ? Mener l’enquête en équipe, se déplacer dans les différentes salles du tribunal, interroger les suspects et trouver le ou les coupable(s)!
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Tribunal Judiciaire de Cusset Avenue du Drapeau Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 98 30
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English :
Take a trip back to the heart of the 1970s. The body of the notorious Judge Vincent Pour%E7ain was found in the courthouse. Your mission? Work as a team to investigate, explore the different courtrooms, question the suspects, and find the culprit(s)!
L’événement JEP 2026 Murder Party du Tribunal Judiciaire de Cusset Qui a tué le Juge Pourçain ? Cusset a été mis à jour le 2026-07-13 par Vichy Destinations
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