JEP 2026 Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

.

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise Cusset a été mis à jour le 2026-08-11 par Vichy Destinations