JEP 2026 Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
L’événement JEP 2026 Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise Cusset a été mis à jour le 2026-08-11 par Vichy Destinations
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