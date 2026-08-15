JEP 2026 Pandore par la compagnie Epiderme Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Pandore par la compagnie Epiderme

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rêviez-vous de voir le théâtre depuis la scène, entre cour et jardin ? Nicolas Hubert (danseur) et Pascal Thollet (musicien) vous entraînent sous les projecteurs et ouvrent devant vous la boîte noire de Pandore. Une immersion totale !

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Have you ever seen the theater from the stage, between the stage right and stage left? Nicolas Hubert (dancer) and Pascal Thollet (musician) lead you into the spotlight and open Pandora’s black box right before your eyes. A total immersion!

L’événement JEP 2026 Pandore par la compagnie Epiderme Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations