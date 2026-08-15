JEP 2026 Pandore par la compagnie Epiderme Théâtre de Cusset Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 Pandore par la compagnie Epiderme
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rêviez-vous de voir le théâtre depuis la scène, entre cour et jardin ? Nicolas Hubert (danseur) et Pascal Thollet (musicien) vous entraînent sous les projecteurs et ouvrent devant vous la boîte noire de Pandore. Une immersion totale !
.
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you ever seen the theater from the stage, between the stage right and stage left? Nicolas Hubert (dancer) and Pascal Thollet (musician) lead you into the spotlight and open Pandora’s black box right before your eyes. A total immersion!
L’événement JEP 2026 Pandore par la compagnie Epiderme Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert • LIPS Square René-Bardet Cusset 15 août 2026
- Concert • Ensemble Parchemins Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset 18 août 2026
- Ciné plein air • Lilo & Stitch Cusset 19 août 2026
- Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset 20 août 2026
- Ciné plein air • Dragons Cusset 26 août 2026