JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Couraud Domérat
dimanche 20 septembre 2026 · Domérat
Informations pratiques
Domérat
JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Couraud
Couraud Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Couraud, célèbre village viticole et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.
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Couraud Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr
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English :
Dive into Domérat’s history during the European Heritage Days and discover the Couraud district, a famous wine-growing village and the only one to house a First World War war memorial.
L’événement JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Couraud Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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