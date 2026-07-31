Informations pratiques

Domérat

JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Couraud

Couraud Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Couraud, célèbre village viticole et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

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Couraud Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

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English :

Dive into Domérat’s history during the European Heritage Days and discover the Couraud district, a famous wine-growing village and the only one to house a First World War war memorial.

L’événement JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Couraud Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme